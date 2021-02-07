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Haberler Yaşam Barbunya protein ihtiyacınızı karşılıyor

protein ihtiyacınızı karşılıyor

Barbunya protein ihtiyacınızı karşılıyor

7.2.2021

Uzmanların her mevsim tüketilmesini önerdiği barbunya; A, B5, B9 ve C vitamini ile demir, kalsiyum ve magnezyum mineralleri açısından oldukça zengin bir besin. Ayrıca yüksek oranda lif içermesi sağlık açısından oldukça faydalı. Barbunyanın en önemli özelliklerinden biri de protein deposu olması. Büyüme çağındaki çocuklar, sporcular, hamileler ve vücut geliştirmek isteyenler için, barbunya bulunmaz bir protein kaynağıdır.

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