Dövüp nefessiz bıraktı

Sosyal medyada önceki gün yayılan bir kadının çocuğuna şiddet uyguladığı görüntüler büyük tepki topladı. İsminin Nurcan Serçe olduğu belirlenen kadının çocuğuna uyguladığı şiddetin görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.

ANNE VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Görüntülerde bir kadının minik kızını darp ettiği ve yüzüne yastıkla bastırdığı görülüyor. Küçük kızın 'anne' çığlıkları ise yürekleri dağlıyor. Binlerce kişi tarafından izlenilen görüntüler adeta sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Sosyal medya kullanıcıları "Nurcan Serçe tutuklansın" etiketiyle paylaşımlarda bulundu.

Kısa süre sonra olayın Kocaeli'de gerçekleştiği ancak eski tarihli olduğu ortaya çıktı. Olayın 14 Nisan 2020 tarihinde yaşandığı, şüpheli kadının o tarihte adliyeye sevk edilip serbest bırakıldığı öğrenildi. Ancak görüntülerin yayılması ve gelen aşırı tepkiler üzerine yeniden gözaltına alınan kadın ve bu görüntüleri çektiği belirlenen erkek arkadaşı tutuklandı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyadaki tepkiler üzerine açıklama yaptı. "Görüntülerdeki çocuğumuz ve kardeşleri, 21 Temmuz 2020 tarihinde haklarında alınan bakım tedbiri kararı ile ivedi olarak koruma ve bakım altına alınmışlardır" denilen açıklamada, "Çocuklarımız halen devlet korumasındadır. Çocukların annesi hakkında ise adli süreç devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.