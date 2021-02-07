Sağlıklı bir yaşam için fiziksel aktivite şart!

Fiziksel uygunluğu sağlamak için yarışma sporcusu olmak ya da ağır egzersiz programları yapmak gerekmez, kendimiz için en uygun olan fiziksel aktiviteyi seçerek onu düzenli bir şekilde sürdürebiliriz. Ne yazık ki pandeminin getirdiği sağlık sorunları, iş yoğunluğu, günlük hayatın yarattığı stresle fiziksel aktivite yapacak zamanı kendimize ayıramıyoruz. Bazen de ayırmaktan kaçıyoruz.

HAREKETSİZLİK ÖLDÜRÜYOR

Bu durumun yarattığı tabloyu ise Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerinde görebiliyoruz. Her yıl üç milyon kişi hareketsizlik sebebiyle hayatını kaybediyor! Çünkü düzenli egzersiz yapmak, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, kanser, depresyon, tip 2 diyabet, osteoporoz ve kemik kırıkları riskini azaltıyor. Ayrıca, kas kitlesiyle fiziksel fonksiyonelliği koruyarak, yaşam süresini, kalitesini artırıyor. Ne kadar çok fiziksel aktiviteden kaçınırsak da o kadar çok hastalık ve ölüm riski oluşuyor.

KAS KÜTLESİ ARTIRILMALI

İlerleyen yıllara rağmen dinç bir vücut istiyorsanız, kırışıklıklara ve sarkmalara meydan okumanın en güzel yollarından biri, kas kütlesiyle kas liflerini korumaktan geçiyor. Çünkü yaşla birlikte iskelet kasları azalır. Genç erişkinlerde vücut ağırlığının yüzde 40-50'sini oluşturan iskelet kasları, 75-80 yaşlarına gelindiğinde yüzde 25'lere düşebiliyor. Egzersiz yaparak form tutmak, kas kütlenizi artırmak ve yağ kaybetmek istiyorsak, beslenme planımızı da kontrollü bir şekilde takip etmemiz gerekiyor.



VÜCUDUNUZU FIRÇALAYIN

Vücudunuzu fırçalamak teninizi sırf ölü derilerden arındırmakla kalmıyor, aynı zamanda kan dolaşımını hızlandırıp, selülitin oluşumunu engelliyor. Duşun altına girmeden önce uzun saplı bir fırça kullanarak vücudunuzu kararlı bir şekilde fırçalayın. Bunun çok faydasını göreceksiniz.



BU KURALLARA DİKKAT!

● Egzersiz günlerinde dehidrasyonu (sıvı kaybı) önlemek için günlük sıvı tüketimi arttırılmalıdır.

● Karbonhidratlar egzersiz sırasında temel enerji kaynağı olduğu için, karbonhidrat alımına dikkat edilmelidir. Kompleks karbonhidratlar (esmer ekmek gibi) tercih edilmelidir.

● Egzersiz öncesinde çok tok veya aç olunmamalıdır.

● Yeterli ve dengeli diyetlerle yapılan egzersizlerde vitamin mineral gereksinimi karşılanmaktadır. Ancak diyetle yeterli alım sağlanamıyorsa ek vitamin mineral kullanılabilir. Özellikle kadınlar diyetle yeterli düzeyde demir almalıdırlar.

● Kalsiyum, magnezyum ve omega- 3 önemli besin bileşenleridir, dengeli beslenmek bu ögelerin alımını destekler. Eğer dengesiz besleniyor veya yetersiz besin tüketiyorsanız mutlaka takviye almayı düşünmelisiniz.

● Egzersizle birlikte yeterli düzeyde protein alımı önemlidir.

● Eğer egzersizi zayıflamak için yapacaksanız hızlı kilo vermeyi hedeflemeyin. Yeterli enerji ve protein alarak ideal kilonuza ulaşın.



REKLAM MOLALARINI İYİ DEĞERLENDİRİN

Uzun ve sık reklam molalarına öfkelenme devri bitti. Hoşlanmıyorsanız, kimse sizi reklam seyretmeye zorlayamaz. Ancak madem seyretmiyorsunuz, kendiniz için son derece yararlı bir aktivitede bulunmaya ne dersiniz? Reklamların sıklığını göz önünde bulundurursak, bir akşamda en az 20 kez yerinizden kalkıp oturacaksınız. Buna bir de bacak kaldırma egzersizini ekleyebilirsiniz. İşte sizi televizyon seyrederken mükemmel bir forma kavuşturacak bir egzersiz seti!



EV İŞİ YAPIN

Ev işi yapmak en az bir saat aerobik yapmak kadar faydalıdır. Ne kadar hızlı hareket edersiniz, o kadar kalori yakmış olursunuz. Yarım saat elektrik süpürgesiyle kararlı bir şekilde süpürmek yeterle olacaktır.



MERDİVEN KULLANMA ALIŞKANLIĞI KAZANIN

Günlük hayatınızda yapabileceğiniz en faydalı egzersizlerden biri de, asansör yerine merdivenleri kullanmaktır. Merdivenlerden çıkmak ve inmek

baldır kaslarınızı çalıştırır. Eğer üst kaslarınızın da çalışmasını istiyorsanız, merdivenleri ikişer ikişer çıkmayı deneyin



'EGZERSİZ YAPAMIYORUM' MAZERETİNE SIĞINMAYIN

Uzmanların önerileri haftada 150 dakikalık orta tempolu yürüyüşler yapılmasından yana. Fakat 'spor yapamıyorum' diyenler için ise günlük yaşama ufak değişiklikler katarak aktivite miktarı arttırılabilir. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, televizyon kumandası kullanmak yerine, koltuğunuzdan kalkıp kanal değiştirmeniz bile, bir senede 2,2 kilo verme şansınız var. Teknolojinin kolaylıklarından vazgeçmek zor mu? Kumandayı saklayın veya birinden bunu sizin için yapmasını isteyin!

BESLENME VE DİYET UZMANI MEHLİKA ÖKTEM