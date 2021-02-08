  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam CHP’li belediyeden engellilere vicdansızlık

CHP’li belediyeden engellilere vicdansızlık

Aydın’da Türkiye Sakat-lar Derneği gerekli izinleri aldıktan sonra Kuşadası’nın çeşitli noktalarına 63 adet 2. el bağış kumbarası yerleştirdi.

CHP’li belediyeden engellilere vicdansızlık

8.2.2021

Engelli vatandaş-ların giysi ihtiyacının karşı-lanması amacıyla konulan kumbaralara vatandaşlar destek olurken, Kuşadası Bele-diyesi'nden vicdanları kanatan bir hamle geldi.

DESTEK DEĞİL KÖSTEK

CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel, yardım kumbara-larını kaldırtıp CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağ-lı'nın başkanlığını yaptığı koo-peratife devretti. Kooperatif tarafından toplatılan bağış kum-baralarının yerlerine ücret karşılığı maske satı-lan kutular konuldu.Türkiye Sakatlar Der-neği Aydın Şube Baş-kanı Zeliha Gündoğ-du, "Kuşadası Belediyesi biricik gelir kaynağımız olan bu kumbaraları biz-den alıp özel şirkete ve kadın girişimcilere satmıştır. Kuşada-sı gibi turizm gözdesi bir ilçe-nin Sakatlar Derneği'nin geli-rine göz koymaktan başka gelir kaynağı kalmadı mı? Kaldı ki Kuşadası Belediyesi'nin Sakat-lar Derneğine destek olması gerekirken köstek olması, bu yanlış, yanlış olduğu kadar haksız ve insafsız karardır" dedi.

İBRAHİM UZUN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

CHP’li belediyeden engellilere vicdansızlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.