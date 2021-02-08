CHP’li belediyeden engellilere vicdansızlık

Engelli vatandaş-ların giysi ihtiyacının karşı-lanması amacıyla konulan kumbaralara vatandaşlar destek olurken, Kuşadası Bele-diyesi'nden vicdanları kanatan bir hamle geldi.

DESTEK DEĞİL KÖSTEK

CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel, yardım kumbara-larını kaldırtıp CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağ-lı'nın başkanlığını yaptığı koo-peratife devretti. Kooperatif tarafından toplatılan bağış kum-baralarının yerlerine ücret karşılığı maske satı-lan kutular konuldu.Türkiye Sakatlar Der-neği Aydın Şube Baş-kanı Zeliha Gündoğ-du, "Kuşadası Belediyesi biricik gelir kaynağımız olan bu kumbaraları biz-den alıp özel şirkete ve kadın girişimcilere satmıştır. Kuşada-sı gibi turizm gözdesi bir ilçe-nin Sakatlar Derneği'nin geli-rine göz koymaktan başka gelir kaynağı kalmadı mı? Kaldı ki Kuşadası Belediyesi'nin Sakat-lar Derneğine destek olması gerekirken köstek olması, bu yanlış, yanlış olduğu kadar haksız ve insafsız karardır" dedi.

İBRAHİM UZUN