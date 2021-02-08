Kızını öldüresiye döven anne tutuklandı

KOCAELİ Körfez'de kızını öldüresiye döven ve sosyal medyada tepkilere neden olan Nurcan Serçe, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nurcan Serçe'nin kızına şiddet uyguladığı geçen yıla ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Görüntülerde, Nurcan Serçe'nin şiddet uyguladığı kızını kollarından tutup kanepenin üzerine yatırarak dizleriyle üzerine oturduğu görüldü. Nefessiz kalan küçük kızın, kurtulmak için çaba harcadığı, ancak başarılı olamadığı görüldü. Öte yandan, Nurcan Serçe'nin 6 çocuğunun ise devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği öğrenildi.