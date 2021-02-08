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MEB programı! Mesleki Çalışma Programı giriş ekranı

Öğretmenlerin seminerleri (çalışma programı) için merakla beklenen detaylar da belli oldu. MEB programı bu dönem de online yapılacak. Bugün başlayan programı 12 Şubat Cuma gününe kadar devam edecek. İşte MEB seminer programı detayları...

MEB seminer programı! EBA Mesleki Çalışma Programı giriş ekranı

08.02.2021, 10:15

Öğretmenlerin mesleki çalışma programı (seminer) için takvim de belli oldu. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Prof. Dr. Adnan BOYACI'nın konuşması ile başlayacak olan seminer programı, EBA üzerinden 12 Şubat Cuma gününe kadar devam edecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi düzenlenecek programın açılışında, EBA üzerinden öğretmenlere seslenecek. Bakan Selçuk, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarıyıl tatilinin son haftasında, meslektaşlarımızla çevrim içi mesleki çalışma programına başlıyoruz. Yüz yüze ve uzaktan eğitim hazırlıklarımızı, öğrenme kayıplarına yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarımızı ele alacağız. 8 Şubat Pazartesi saat 10.10'da EBA'dayım." ifadelerini kullandı.

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