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Haberler Yaşam Müge Anlı Atv canlı izle! 8 Şubat Pazartesi Müge Anlı canlı yayını...

Atv canlı izle! 8 Şubat Pazartesi Müge Anlı canlı yayını...

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte 8 Şubat Pazartesi Müge Anlı canlı izleme sayfası...

Müge Anlı Atv canlı izle! 8 Şubat Pazartesi Müge Anlı canlı yayını...

08.02.2021, 10:06

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün canlı yayınlarla ekranda olmaya devam ediyor. Gündemi belirleyen konu ve konukları ile Müge Anlı ve ekibi karanlıkta kalan dosyaları aydınlatıyor, kayıpları buluyor ve pek çok sosyal projede de yer alıyor. İşte 8 Şubat Pazartesi Müge Anlı canlı izleme sayfası...

MÜGE ANLI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

16 yaşındaki liseli kız bulundu. İzmir Bayraklı'daki evlerinden ders çalışacağım diyerek evden çıktı bir daha geri dönmedi. Burak adlı birinin kaçırdığı iddia edilmişti. Küçük kız 5 gün sonra bulundu, ablasına teslim edildi. Firdevs ile ailesi canlı yayınımızda kavuştu. Gözyaşlarına hâkim olmayan anne ve baba kızlarına sarıldı. Firdevs, annesini üzdüğü için üzüldüğünü ifade etti ve geçe kaldığı için annesi ona kızınca kaldıramadığını ve o da eve gitmekten vazgeçtiğini belirtti. Umur Yıldırım, Aleyna Çakır'ın avukatı canlı yayında. Umur Bey, aslında böyle zorlamaya gerek kalmadan adli makamların bu delilleri kendisi toplaması gerektiğini vurguladı ama öyle ya da böyle bizler kendi çabamızla bu bulguları topladık dedi. Olayın Ümitcan'ın anlattığı gibi çıkmadığı ifade edildi. Eldeki bulguların farklı olduğunu belirtti. Tırnakta çıkan dokularla sperm örneklerinin aynı kişiye ait olduğunu ve bunun Ümitcan Uygun'a ait olduğunu belirtti. Ve dokuların bütün parmaklarında çıktığı belirlendiğinin altını çizdi. 16 yaşındaki Sude'nin psikolojik sorunları olduğu ve Kayseri Melikgazi'den 2 gün önce kaybolduğunu açıklandı. Sude nerede? İbrahim Paksoy'un kaybında ilginç olay. Kaybolduğu dönemde sevgilisinin çalıştığı mekanda çıkan çatışmada bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı…

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