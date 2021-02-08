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Haberler Yaşam Muhtarın kıraathanesine molotoflu kundaklama

Muhtarın kıraathanesine molotoflu kundaklama

Muhtarın kıraathanesine molotoflu kundaklama

8.2.2021

Aydın Sultanhisar'da Beşeylül mahallesi muhtarı Tarkan Yasan'a ait kahvehaneyi molotof atarak kundaklayan 2 kişi kayıplara karıştı. Beşeylül Mahalle Muhtarlığı'na gece yarısı motosikletle gelen kimliği belirsiz iki kişi, muhtarlık binasını kundaklamaya çalıştı.

KAMERALARA TAKILDILAR
Mahalle sakinlerinin kendilerini fark etmesi üzerine kaçan 2 kişi, daha sonra Muhtar Tarkan Yasan'a ait kıraathaneye giderek, molotof kokteyli ile kıraathaneyi ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede yangının kundaklama olduğu tespit edilirken, kıraathaneden önce iki kişinin muhtarlık binasını da kundaklamaya çalıştığı güvenlik kameraları tarafından tespit edildi. Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliği belirlenemeyen iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Beşeylül Muhtarı Tarkan Yasan ise kimseyle husumetinin olmadığını belirterek şüphelileri tanımadığını söyledi.

ÜMİT ÖZMEN

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