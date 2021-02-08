Viyadükte asılı kaldı

Kocaeli TEM otoyolunda otobüs, rahatsızlanan sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerleri parçalayarak viyadük üzerinde asılı kaldı. 30 metre yükseklikteki viyadükten uçmaktan son anda kurtulan otobüsteki 6 kişi yaralandı.



ARKA KAPIDAN İNDİLER

OLAY Kocaeli TEM Otoyolu İzmit Gültepe tünelleri Ankara istikametinde meydana geldi. Abdullah Acar idaresindeki yolcu otobüsü, İstanbul'dan aldığı yolcuları Konya'ya götürmek üzere yola çıktı.

İzmit Gültepe tünellerinde seyir halinde ilerleyen yolcu otobüsü, sürücünün rahatsızlanması sonucu kontrolden çıkarak 30 metre yüksekliğindeki viyadük üzerinden bariyerlere takılarak asılı kaldı.

KISA sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yolcular, otobüsün arka kapısından tahliye edildi. Kazada yaralanan sürücü Abdullah Acar ve 5 yoldu ambulansa alınarak çevre hastanelere kaldırıldı.