YouTuber Nisa Ölmez: Görürsem mahvedeceğim!

İşte Nisa Ölmez röportajının tüm detayları...

HOŞGELDİN NİSA NELER YAPIYORSUN?

Sabaha kadar uyanık kalıp video yetiştirmeye çalışıyorum, yayınlar başladı yayınlar ile ilgileniyorum.

EVET ŞU YAYIN OLAYLARINI BİZE BİRAZ ANLATIR MISIN? BAN YEDİN, HİLE YAPIYOR DEDİLER SANA.

İnanamadım bu duruma. Pubg hesabım banlandı, bir günlük ban yedim bir de, bir haftalık ya da on yıllık bir süreçte ban veriliyor normalde ve ben bir günlük yedim. Kademe banıydı. 16 saat boyunca aralıksız kastım rankım gitti çünkü sezon sıfırlandı ama pes etmedim, hesabımın banı açıldı ve şimdi puan kasıyorum efsane geri dönüyor!

SENİN BU DURUMA ÇOK MORALİN BOZULMUŞTU.

Ben ağladım. Sabaha kadar ağladım.

YAYINDA AĞLAMADIN AMA SANIRIM?

Ben insanların gözünün önünde ağlamıyorum ama içten içe emeklerim boşa gitti diye üzüldüm.

ŞU AN GERİ TOPARLAMAK İÇİN EKSTRA EMEK SARFEDİYORUM DİYORSUN O ZAMAN

aha sağlam döndüm.

ANNEM DE E-SPORCU

NİSA SENİN ANNEN DE E-SPOR İLE İLGİLENİYORMUŞ GALİBA DOĞRU MU?

Evet doğru annem de E-Sporcu.

NASIL OLDU SENDEN Mİ ETKİLENDİ?

Annem normalde pubg'den hiç anlamıyor, hala anlamıyor! Ben oynarken hep bakıyordu ben de anlatıyordum sonra anne gel sana da oynatayım artık zamanı geldi dedim Ben ilk sezonundan beri pubg oyuncusuyum, annem de yıllardır beni dinledi ama hiç kendi istemedi. Başladık oynamaya; annem hava bakıyor, takım arkadaşı olduğum halde benden korkuyor, karşımda biri var diye bağırıyor.

ASLINDA BAYAĞI CİDDİYE ALIYOR.

Aslında hiçbir şey bilmiyor! Mermilerin sınırsız olduğunu falan düşünüyor öğretmeye çalışıyoruz umarım en kısa zamanda öğrenecek.

BU AMW DETAYINI ÖĞRETTİN Mİ PEKİ ONA?

Amw detayını bilmeyen yok zaten. Bizim bir ailemiz var "nöh" ailesi, eğer amw 'ye awm derler ise o bizden değildir! Bizim kitlemiz bu ismi özelleştirdi.

DİREKT DIŞLIYOR MUSUNUZ?

Evet, çünkü artık biliyorlar Nisa'nın takipçisi isen awm yok amw var. Onun çıkışı da şöyle olmuştu: Ben bayağı eski bir oyun yayınımda awm diyeceğime amw dedim ve bu insanların dikkatini çekti, aynı şekilde benim de hoşuma giden bir şey oldu ve özelleştirdim. Bu şekilde kaldı böyle kullanıyoruz artık.

SENİN GİBİ OYUN YAYINI YAPAN KİŞİLERDEN KİMLERİ TAKİP EDİYORSUN? KİMLERİ SEVİYORSUN?

Mobil oyunlar üzerinden Can abi zaten E-sporcu o da ve hakkını veriyor, tablet oyuncusu. Onun dışında Solkay var, ilk dönemlerden beri tanıyorum. Onlar da şu an Dubai'de. Tebrik ediyorum buradan da onları çünkü tırnakları ile kazıyarak başardılar. Coffin var, onun oyunculuğunu çok beğeniyordum ama onu on yıl banladılar.

NEDEN? NE YAPTI DA ON YIL YEDİ?

Bilmiyorum hiç araştırmadım ama onu seviyordum. Jiroskop'u Türkiye'ye getiren ilk youtuber o idi. Şu an ne yaptığını bilmiyorum ama yok çünkü izleyemiyorum.

HOŞLANMADIĞIN BİRİLERİ VAR MI?

Muhakkak vardır. Elbet kıyıda köşede vardır birileri.



DEMET AKALIN İLE VIDEO ÇEKMEK İSTİYORUM!

YOUTUBE'DA HANGİ TÜRK FENOMEN İLE VİDEO ÇEKMEK İSTERSİN?

Çok güzel bir soru bunu hiç çalışmamıştım! Alakasız bir oyuncu olacaktır zaten çünkü fenomenlerin hiçbiri pubg oynamıyor. Demet Akalın ile video çekmek isterdim ben. Alakasız bir konsept olacak ama kadın ful trol. Ben de trol bir insanım, çok kahkaha şamata olurdu. Merak ederdim çok ne olacağını.

TİKTOK'TA DA İLERLEMEYİ DÜŞÜNÜYOR MUSUN? HEDEFLERİN VAR MI?

Ben arada bir oraya video atıyorum, pubg kesitlerimi atıyorum. Zaten bir tane attım ondan sonra ne olduysa oldu. Ak spray'i ile bir aracın içerisindeki takımı aldıktan sonra banlandım. Kendi günlük hayatımdan kesitler, makyaj yaptığımda kendimi güzel hissediyorumdur o şekilde video atıyorum. İki dakikamı ayırıp bir video çekmiştim ve video şu an 1 milyon 400 bin izlendi. Paylaşılmadığı sayfa bulamadım, her yerde Nisa'nın o videosu!

SEN ARTIK İYİCE ÜNLÜ OLDUN NİSA BİZİ TANIMAZSIN YAKINDA!

Asla tabi öyle şey mi olur!

YILBAŞI PUBG GECESİNİ ANLATIR MISIN BİZE BİRAZ NE OLDU ORADA?

Vs'ler oldu. Arkadaşlarımla mavi takım kırmızı takım olarak ayrıldık. Maçlarımız ve atışmalarımız oldu. Kötü anlamda bir atışma değil ama biz rakiptik orada. Biz takım olarak kupamızı aldık!

İŞ BAŞKA ARKADAŞLIK BAŞKA DİYORSUN.

Aynen öyle yani.

TAKİPÇİLERİNİN EVİNİ BASMA VİDEOSU YORUMLARA KAPATILDI BİLDİĞİM KADARIYLA. O OLAY TAM OLARAK NEDİR?

Ben videoları yüklerken çocuklara özel değil kısmını işaretliyorum ama sesim çocuk sesi gibi algılandığı için bir bakıyorum yorumlara kapatılmış! Geri açtım sonra yorumları ama biraz zoruma da gidiyor açıkçası sesimin çocuk sesine benzetilmesi.

BİR SABAH UYANDIN VE KARŞI CİNSSİN, ERKEK OLMUŞSUN. İLK YAPACAĞIN ŞEY NE OLURDU?

Yakışıklı mıyım? Kurtarmış mıyım diye aynaya bakardım ve bir de traş olurdum.

SAKALLI MI UYANDIN YANİ O ZAMAN DİREKT?

Erkek deyince aklıma direkt sakal geliyor! O yüzden hemen bir bakarım ve yakışıklı olmaya çalışırım.

SOSYAL DİLENCİLİK YAPIYORLAR

YAPILIRKEN HERKESİN DIŞARIDAN APTAL GİBİ GÖRÜNDÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜĞÜN BİR ŞEY SÖYLE.

Bir platformda dilenen insanlar var ve bu aşırı aptalca geliyor bana. Sosyal dilencilik yani. Dijital ortamda yayın açıp anlam veremediğim şekilde bağırmaya başlıyor görmemiş gibi dileniyorlar ve çok aptalca görünüyor.

YAKINEN TANIDIĞIN KİŞİLER Mİ BUNLAR?

Yok tanımıyorum ama keşfetimde çıkıyor. TikTok'ta görüyorum. Üç kişiler zaten ikisi kadın biri erkek ama isimlerini bilmiyorum sadece tiplerini biliyorum. Keşfet bile onların dalgası ile dolmuş. Bu kadar düştünüz mü diyorum, üzülüyorum şahsen.

HAYAT BİR VİDEO OYUNU OLSAYDI SENCE HİLELERİ NE OLURDU?

Çok güzel bir soru o yüzden iyi düşüneceğim. İkiyüzlülük olurdu bence. Şu an yaşadığımız video oyunu değil ama insanlar bunu kullanıyorlar, gözle görülüyor bence hileyi bulmuşlar! Herkes kendi çıkarı için uğraşıyor, bunu yapan çok insan var.

HAYATIMDAN GİDENE KAL DEMEM

SEN YAŞADIN MI HİÇ?

Gelmez olur mu geldi tabi ama hiç üzülmedim. Kaybettiğim bir şey olmadı hiç. Hakettiysem eyvallah dedim ve önüme bakmaya devam ettim. Hayatımdan gidene kal demem. Hayatıma devam ederim çünkü o kişi tercihini yapmıştır ama bir daha dönüp arkasına bakmasın ben orada olmam çünkü bıraktığı yerde beklemem.

GEL DESE GİDER MİSİN DEDİĞİMDE AKLINA GELEN İLK KİŞİ KİM?

Bu biraz özele çekiliyor. Biri geldi aklıma ama isim vermek istemiyorum. Gitmem.

BU KİŞİ KİMSE VE İZLİYORSA BENCE ANLAMIŞTIR ŞU AN ZATEN.

Evet belli ettim zaten ama gitmem.

GİZLİ BİR GÖREVE KATILACAK OLSAN NASIL BİR ŞEY OLMASINI İSTERDİN?

Ajanlık yapmak isterdim, çok meraklıyım!

GÖRÜRSEM MAHVEDECEĞİM!

İZLEMEYİ KALDIRAMAYACAĞIN BİR ŞEY SÖYLE.

Film falan mı?

HAYIR GENEL OLARAK.

Hayvanlara karşı yapılan zulüm ve işkence! Asla dayanamıyorum ve kafayı yiyorum. Sen kendi ihtiyacını karşılayamayan, konuşamayan bir canlıya böyle bir şey yapamazsın. Görürsem mahvedeceğim! Gerçekten çok kötü bir durumdayız, hayvanların dili olmak gerekiyor şu zamanda.

DANLA BİLİC'İ HACKLEMEK İSTERDİM!

BİRİNİ HACKLEYECEK OLSAN KİMİ HACKLEMEK İSTERDİN?

Danla Bilic'i hacklemek isterdim! Danla benim piyasada hoşuma giden en dobra insan. Çok linçleyen oldu onu ama hepsinin altından tek başına kalkabildi çünkü muhteşem bir güce sahip. İnsanları lafları ile yerin dibine sokuyor. İnsanlar ile olan diyalogları da aynı sosyal medyaya yansıttığı gibi olduğu için onu hacklemek isterdim ve onunla arkadaş olmayı da çok isterdim.

HİÇ TANIŞTIN MI?

Hayır ama çok isterdim, çok seviyorum Danla'yı!

BAŞKA SEVDİĞİN FENOMEN VAR MI?

Onun haricinde kimseye öyle bir olabilite biçmedim. Ama örnek vermek gerekirse buna da tekrar Demet Akalın derim! Ama hayranlık değil bu merak. Gerçekte de öyleler mi diye hayatlarını merak ediyorum. Gösterdiklerini mi yaşıyorlar yoksa yaşadıklarını mı gösteriyorlar diyorum. Böyle benzer bir şeyle çıkıyor buradan.

ŞİMDİKİ ZAMANDA 500 YIL GERİYE GİTTİN AMA ÜZERİNDE NE KIYAFET VAR NE DE TEKNOLOJİK BİR DONANIM. GELECEKTEN GELDİĞİNİ NASIL KANITLARSIN?

2020 yılında Kovid-19 çıkacak derdim! O zamana kadar bekleyin inanacaksınız derdim.

AMA MUHTEMELEN SEN BUNU GÖREMEZDİN.

Evet, ölmüş olurdum.

ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ BUGÜN BİZİMLE OLDUĞUN İÇİN. SAL GİTSİN SENİN İÇİN NASIL GEÇTİ? ÖZELLİKLE CEZA KISIMLARI.

Hem heyecanlı hem bir o kadar da samimi. Ben çok eğlendim, sorular da çok hoşuma gitti çok güzel bir seri ve ilki ben oldum aşırı tatlıydı. Umarım hoş cevaplar verebilmişimdir izlediğimde göreceğim. Bakalım ne yaptın Nisa sen dediğim kısımlar olacak mı?

SON OLARAK HATERLARINA İLETMEK İSTEDİĞİN BİR MESAJ VAR MIDIR?

Beni siz yüceltmediniz, siz de düşüremezsiniz. Benim nöh ailem yanımda olduğu sürece bana yaklaşamazsınız. Uğraşmayın çünkü boşuna vakit kaybediyorsunuz ben ilgilenmiyorum, sal gitsin!