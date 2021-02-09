Aleyna Çakır'ın annesi genç kızları uyardı: Tehlikenin farkında değil misiniz ?

Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümitcan Uygun, yaklaşık 1 ay önce iki kadınla uyuşturucu kullanırken görüntülerinin sosyal medyada yer alması ardından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Ümitcan Uygun'dan, cezaevine sevk edilmeden önce DNA örneği alındı.



DNA örneği, karşılaştırma yapılması için Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'ne gönderildi. Yapılan incelemede, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'den çıkan sperm ve dokuların Ümitcan Uygun'a ait olduğu belirlendi. Savcılığa gönderilen raporda Esen'de bulunan sperm ve doku örneklerinin, Ümitcan Uygun'un DNA'sı ile uyumlu olduğu belirtildi. Raporun çıkmasının ardından ailenin acısı bir nebze de olsa hafifledi.





ÜMİTCAN UYGUN CEZAEVİNDEN ÇIKMASIN

Aleyna Çakır'ın Ankara'da yaşayan annesi Hatun Esen, acısının dinlemeyeceğini ama adaletin sonunda yerini bulacağını ifade etti. Anne Esen, "İçimde çok büyük bir acı var. Bir anda da çok sevindim. Acım dinmez ama adalet yeri bulsun istiyorum. Devletimizin adaleti şaşmaz. O çocuk yaptığının cezasını çeksin istiyorum. Benim yavrumu toprağa koydu. Yavrumun o halini kendim gördüm. Asla kendi canına kıyacak bir çocuk değildi. Canı çok tatlıydı. Onu ben büyüttüm.



Onun annesi benim. İnsan evladının nasıl olduğunu bilmez mi? Benim canımı benden aldı. Bu rapor ile birlikte Ümitcan Uygun'un ömür boyu cezaevinde yatmasını istiyorum. Benim yavrum toprakta çürüyüp yatıyorsa oda cezaevinde çürüsün. Hayatı zindan olsun" dedi.





GENÇ KIZLAR ÜZERİNDEN PARA KAZANIYOR

Uyuşturucu tutuklanan Ümitcan Uygun'un cezaevinde çıkmamasını istemeyen Anne Esen, Uygun dışarı çıkması halinde ağına başka kızları düşürebileceğini aktardı. Esen, "Dışarı çıkmasını istemiyorum ben.



Dışarı çıkarsa başkalarında canını yakar. Ağlarına başka kızları da düşürür ve benim kızıma yaptıklarını başka kızlara da yapar. Öylelerin dışarda gezmemesi gerekiyor. Ben yandım başka analar da yanmasın.



Genç kızlarımızı kandırıp ağlarına düşürüyorlar artık buna dur denilsin. Genç kızlar üzerinden para kazanıp keyiflerine bakıyorlar" diye konuştu.



KIZLARINIZI BU BATAKLIKTAN KURTARIN

Uyuşturucu kullanırken Ümitcan Uygun ile görüntüye yansıyan kızların ailelerine seslenen Esen, "Uyuşturucudan dolayı içeriye girmesi bile beni mutlu etti. Benim kızım toprakta yatarken o ise, tatilini yapıyor, rahatça gezip keyfine bakarak eğleniyordu.Bununla da yetinmeyip bir de tehdit ediyordu. Uyuşturucu kullanırken yanında kızlar vardı. O kızlara çok üzüldüm. Onları kendi evladım yerine koydum. Onların aileleri de bir an önce kızlarını o bataktan kurtarsınlar. Sonu benim kızım gibi olmasın. Benim yaşadığım bu acıyı yaşamasınlar. Evlatlarına sıkı sıkıya sahip çıksınlar" dedi.





ÜMİTCAN UYGUN'A MESAJ ATAN KIZLARI "ALLAH ISLAH ETSİN"

Ümitcan Uygun'a instagram üzerinden genç kızlar tarafından mesaj göndermelerine şaşırdığını söyleyen anne Esen, "Genç kızlara sesleniyorum. Anne ve babadan başka kimseye güvenmeyin.



Dışarda kimseye güvenmeyin. Arkadaş çevrenizi iyi seçin. Seçtiğini arkadaşlarınız sizi kötü yere çekip benim kızıma olanlar size de olmasın. İnstagram üzerinden bu çocuğa mesaj atan kızlara da Allah ıslah etsin diyorum. Ne kadar tehlikede olduklarını göremiyorlar" diye konuştu.