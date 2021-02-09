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Haberler Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "sigarayı bırakın" çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "sigarayı bırakın" çağrısı

Cumhurbaşkanı , dolayısıyla "sigarayı bırakın" çağrısında bulundu. Erdoğan, paylaşımında, "Gelin yeni bir başlangıç yapalım. Sevdiklerimizi değil sigarayı bırakalım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigarayı bırakın çağrısı
AA

09.02.2021, 22:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, son bir yılda sigara ve tütün bağımlılığının dünya üzerindeki tüm Kovid-19 kayıplarının, trafik kazalarının, cinayetlerin, savaş ve çatışmaların toplamından daha çok can aldığına dair verilerin yer aldığı bir video paylaştı.

Erdoğan, paylaşımında, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin yeni bir başlangıç yapalım. Sevdiklerimizi değil sigarayı bırakalım." ifadelerini kullandı.

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