Hatalı sürücüler Tokuş’a tosluyor

Çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşan ve Emniyet güçlerine bildiren Özcan Tokuş, "Ben bu sürücülerin başka vatandaşların haklarına musallat olmasını kabul edemiyorum. Kurallara harfiyen uyan bir birey olarak, başkalarının uymamasını kabul etmiyorum.Bunları deşifre edip paylaşarak vatandaşlık görevimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum, bu konuda da asla geri vitesim yok. Herkes kentte kuralına göre yaşasa, sorunların yüzde 50'si otomatik olarak ortadan kalkacak.

Gördüğüm hatalı sürücüleri aynı zamanda emniyet yetkililerine de bildiriyorum" dedi.







FATİH ŞENDİL