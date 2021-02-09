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Haberler Yaşam Hatalı sürücüler Tokuş’a tosluyor

Hatalı sürücüler Tokuş’a tosluyor

'de 41 yıldır avukatlık yapan , başta olmak üzere kentin birçok noktasındaki engelli yolu ve kaldırımlara gelişi güzel park yapan sürücülerin araçlarını plakaları ile birlikte deşifre ediyor.

Hatalı sürücüler Tokuş’a tosluyor

9.2.2021

Çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşan ve Emniyet güçlerine bildiren Özcan Tokuş, "Ben bu sürücülerin başka vatandaşların haklarına musallat olmasını kabul edemiyorum. Kurallara harfiyen uyan bir birey olarak, başkalarının uymamasını kabul etmiyorum.Bunları deşifre edip paylaşarak vatandaşlık görevimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum, bu konuda da asla geri vitesim yok. Herkes kentte kuralına göre yaşasa, sorunların yüzde 50'si otomatik olarak ortadan kalkacak.
Gördüğüm hatalı sürücüleri aynı zamanda emniyet yetkililerine de bildiriyorum" dedi.



FATİH ŞENDİL

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