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Haberler Yaşam İzmir'de sobadan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

'de sobadan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

'in ilçesinde yaşayan çifte ulaşamayan yakınları eve gelerek içeriye girdi. Yaşlı çifti hareketsiz görenler hemen 112 Acil Servis'e haber verdi. Eve gelen ekipler, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.

İzmir'de sobadan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı
AA

09.02.2021, 19:41

İzmir'in Beydağ ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, tedavi altına alındı.

Mutaflar Mahallesi'nde yaşayan Güllü (69) ve Şükrü Baydı (71) çiftinden haber alamayan yakınları eve geldi.

Yaşlı çifti evde hareketsiz gören yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk incelemede çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Ödemiş Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan çiftten Güllü Baydı, durumunun ağırlaşması üzerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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