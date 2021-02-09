Karatecinin çalınan madalyaları bulundu

Aydın'ın Germencik ilçesinde evine giren hırsızların şampiyonalarda kazandığı madalyalarını çaldığı 29 yaşındaki karateci Gözde Demirkıran'ın üzüntüsü sona erdi. Polisin yaptığı operasyonlarda olayla ilgili 3 kişi yakalanırken bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin evinde, şampiyon karateci Gözde Demirkıran'ın katıldığı turnuvalardan kazandığı madalyalarla birlikte çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi.

Genç kız, polisin madalyalarını kendisine teslim etmesiyle büyük sevinç yaşadı. Polis ekiplerine teşekkür eden Demirkıran, "Yaklaşık 14 yıldır karate branşında spor yapıyorum. Katıldığım turnuvalardan kazandığım 4 madalya 5 Şubat'ta evimize giren hırsızlarca çalındı. Başka eşyalarımız da çalınmıştı.

Onları da geri aldık.

Emniyet ekiplerimize teşekkür ederim" dedi.

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