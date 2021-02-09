Müge Anlı Atv canlı izle! 9 Şubat Salı Müge Anlı canlı yayını...

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte 9 Şubat Salı Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Hiç görmediği annesi Yasemin Köroğlu'nu arıyor. 1989'da İstanbul Bakırköy'de bir hastanede doğru. Annesinin doğumdan sonra bırakıp kaçtığını öğrendi. Büyüten annesini 4, babasını ise 12 yaşında kaybetti. Tasarımcı Burcu Tolga'nın annesi nerede? Burcu Tolga'nın kuzeni canlı yayında. Hakan Bey, Burcu'nun annesinin Eskişehir'de yaşadığını belirtti. Teyzelerini hep kaybettiklerini ve herkesin neredeyse annesini kaybettiğini belirtti. Dayısını da kaybettiklerini söyledi. Burcu'nun inanılmaz bir şekilde annesine benzediğini söyledi. Hiç görmediği annesinin fotoğrafını 31 yıl sonra canlı yayında gördü. 5 yıldır kayıp olan İbrahim Bey hakkında, ateşli silahla adam öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme, adam kaçırma gibi 5 farklı suçtan cezası olan ve aranan bir adam olduğunu belgeler gösterildi. İbrahim Bey'in bir çeteye üye olduğu ve tetikçilik yaptığı iddia edildi. 35 yıllık eşinin kendisinden 14 yaş küçük şoförü tarafından kaçırıldığını iddia ediyor. 5 çocuk 4 torun sahibi kadın nerede?