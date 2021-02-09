Otomobilin çarptığı at arabasının sürücüsü öldü

AFYONKARAHİSAR'IN Bolvadin ilçesinde otomobilin çarptığı at arabasındaki H.G. (71) yaşamını yitirirken, atı ise yaralandı.

Kaza, önceki gün saat 20.00 sıralarında Bolvadin- Emirdağ karayolu Harlak mevkisi yakınlarında meydana geldi. O.K. yönetimindeki 03 KP 131 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden H.G. idaresindeki at arabasına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü, at ve arabası metrelerce savruldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan, yaralı H.G. hastaneye kaldırıldı. Burada müdahale edilen H.G. kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü O.K. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.