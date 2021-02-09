YÖK ankete nasıl katılınır? YÖK anket nerede?

YÖK'ten yapılan açıklamada, nitelikli eğitim, dijital dönüşüm, veri yönetimi ve kalite esaslı çalışma süreçlerinde, "yenilikçi değişimi, etkin iletişimi, güçlü iş birliklerini, üniversitelere yetki devri ve yetki paylaşımını" önemseyen Kurulun yapacağı anket çalışmasına ilişkin bilgi verildi. Anketle, salgın sürecinde verilen uzaktan öğretim sürecinin tüm boyutlarıyla analiz edileceği kaydedilen açıklamada, öğrenci ve akademisyenlere yönelik iki ayrı grupta yapılacak anketin gelecek bahar yarıyılı ile ilgili planlamalara da ışık tutmasının beklendiği belirtildi.

YÖK ANKET NEREDE, ERİŞİME AÇILDI MI?

YÖK anketi henüz erişime açılmadı. Anket aktif olur olmaz haberimizden görüntüleyebilirsiniz.

YÖK UZAKTAN EĞİTİM ANKET SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anketin kısa süre içinde, 11 Şubat Perşembe günü saat 17.00'ye kadar cevaplandırılması önem taşımaktadır. Bu anketin sonuçları da bahar yarıyılı ile ilgili planlamalarına ışık tutacaktır. Ayrıca bu sonuçları başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşılacağı açıklandı.