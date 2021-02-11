Düğün turizminin gözdesi Muğla

MUĞLA'NIN Bodrum, Fethiye ve Marmaris ilçelerine, düğün organizasyonları talebinin arttığı açıklandı. Salgından dolayı, ülkelerinde düğün yapamayanların ilk tercihi Muğla'nın ilçeleri oldu. Turizmci Fatih Öztarakçı, dünyada 4 bin 500 üyesi bulunan Uluslararası Düğün Profesyonelleri Derneği'nin Muğla ve Bodrum temsilcisi oldu. Öztarakçı, "Bodrum'u düğün destinasyonu olarak dünyadaki tüm platformlarda tanıtarak, 300 milyar dolarlık pastadan hakkımıza düşeni almak istiyoruz" dedi. Öztarakçı, düğün için en az 400-500 kişinin geldiğini ve kişi başı 350 euro harcadıklarını açıkladı.

ADEM ÜLKER