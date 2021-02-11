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Konyaspor - Beşiktaş CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda son yarı finalist belli oluyor. Başakşehir, Alanyaspor ve Sivasspor'un ardından bu akşam saat 20.45'te Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

11.02.2021, 20:47