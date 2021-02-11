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Haberler Yaşam Konyaspor - Beşiktaş CANLI İZLE

- CANLI İZLE

'nda son yarı finalist belli oluyor. , ve 'un ardından bu akşam saat 20.45'te ile karşı karşıya geliyor.

Konyaspor - Beşiktaş CANLI İZLE

11.02.2021, 20:47

CANLI YAYIN

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayacak ekip, adını yarı finale yazdıracak. Zorlu mücadele A Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

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