Provokasyon ittifakını imzayla belgelediler

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atamasını bahane ederek polise saldıran, sergi adı altında Kâbe'ye hakaret eden ve rektörlük binasını işgal etmeye kalkışan provokatörlere destek veren CHP, HDP ve TKP'liler, Muğla'nın Marmaris ilçesinde basın açıklaması yaptı. Ancak basın açıklamasından çok, açıklama öncesi Kaymakamlığa yapılan izin başvuru belgesindeki imzalar dikkat çekti. Belgeye imza atan 9 dernek ve kuruluş arasında CHP, HDP ve TKP temsilcileri de vardı. Yan yana gelmeleri bile hayal edilemeyecek HDP ile Atatürkçü Düşünce Derneği'nin aynı belgede imzaları bulunuyordu.





REKTÖRÜ PROTESTO ETTİLER

15 Temmuz darbe girişimi, Gezi Olayları, MİT TIR'ları davası gibi pek çok olayda provokatif paylaşımlarda bulunan bazı isimler Boğaziçi eylemleri sırasında yine sahneye çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris ilçe örgütü, HDP Marmaris ilçe örgütü, Eğitim-Sen Marmaris Temsilciliği, Marmaris DİSK/Emekli-Sen Marmaris Temsilciliği, Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris Şubesi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Marmaris Şubesi, Tüketici Hakları Derneği Marmaris Şubesi, TEMAD ve Türkiye Komünist Partisi Marmaris Temsilciliği; CHP Marmaris İlçe örgütü binası önünde basın açıklaması yaparak, Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektörü protesto edip, Boğaziçililere destek verdi. Basın açıklamasını okuyan İsmet Kırlı, "Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler, öğretim üyeleri ve yapılan haksızlığa karşı sesini yükselten vatandaşlar, Boğaziçi Üniversitesi'nin yıllardır süren rektör seçimi geleneğini hiçe sayarak yapılan rektör atamasına karşı kararlı bir direniş sergiliyor" dedi.





HAYAL BİLE DEĞİLDİ GERÇEK OLDU

Marmaris Kaymamaklığı'na basın açıklaması öncesinde verilen izin dilekçesinde bulunan bazı parti ve derneklerin yan yana ortak imzada buluşması provokasyon ittifakını ortaya çıkardı. İttifak belgesinde ise Marmaris Atatürkçü Düşünce Derneği, Marmaris CHP ilçe örgütü ve Marmaris HDP ile Marmaris TKP'nin yan yana Boğaziçi eylemleri için ortak imzada buluşması gerçek amacı ortaya çıkardı. Yan yana gelmeleri bile hayal edilemeyecek HDP ile Atatürkçü Düşünce Derneği'nin aynı belgede imzalarının bulunması dikkat çekti.

Fatih ŞENDİL