Sebzeli makarna pastası nasıl yapılır? Makarna pastası malzemeleri nelerdir? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Mutfakların olmazsa olmazı olan sebzeli makarna pastasının yapımı da bir o kadar kolay. İşte sebzeli makarna pastası malzemeleri ve tarifi...
SEBZELİ MAKARNA PASTASI NASIL YAPILIR?
Malzemeler;
1 paket makarna,
Haşlamak için;
Sıcak su,
1 tutam tuz
Sebze harcı için;
4 yemek kaşığı zeytinyağı,
1 adet kuru soğan,
1 adet havuç,
1 adet pırasa,
Yarım kabak
SEBZELİ MAKARNA YAPILIŞI
Makarnalar 10 dakika haşladıktan sonra, sotelenmiş sebzeler ilave edilir. Büyük karıştırma kabında haşlanan makarna ve sebzeler karıştırılır. İsteğe göre baharatlar eklenir.
Sebzeli makarna pastası tarifi! Sebzeli makarna pastası nasıl yapılır? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.