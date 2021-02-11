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tarifi! Sebzeli makarna pastası nasıl yapılır?

Tadı ile damaklarda leziz bir tat bırakan tarifi araştırılıyor. Yapımı da bir o kadar kolay olan sebzeli makarna pastası malzemeleri nelerdir? Sebzeli makarna pastası nasıl yapılır? İşte sebzeli makarna pastası malzemeleri ve tarifi...

Sebzeli makarna pastası tarifi! Sebzeli makarna pastası nasıl yapılır?

11.02.2021, 17:02

Sebzeli makarna pastası nasıl yapılır? Makarna pastası malzemeleri nelerdir? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Mutfakların olmazsa olmazı olan sebzeli makarna pastasının yapımı da bir o kadar kolay. İşte sebzeli makarna pastası malzemeleri ve tarifi...

SEBZELİ MAKARNA PASTASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

1 paket makarna,

Haşlamak için;

Sıcak su,

1 tutam tuz

Sebze harcı için;

4 yemek kaşığı zeytinyağı,

1 adet kuru soğan,

1 adet havuç,

1 adet pırasa,

Yarım kabak

SEBZELİ MAKARNA YAPILIŞI

Makarnalar 10 dakika haşladıktan sonra, sotelenmiş sebzeler ilave edilir. Büyük karıştırma kabında haşlanan makarna ve sebzeler karıştırılır. İsteğe göre baharatlar eklenir.

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