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Haberler Yaşam “Allah’ım mucize ver”

“Allah’ım mucize ver”

“Allah’ım mucize ver”

12.2.2021

MUĞLA Milas'ta önceki gün bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Yıldız, Milas Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde uyutuluyor. Milas'ın Ören beldesinde yaşayan Seda Sayan'ın ablası Nursel Yıldız'ın eşi Coşkun Yıldız'ın kullandığı elektrikli motosiklete önceki gün akşam Z.T'nin kullandığı otomobil çarptı. Ağır yaralanan ve beyin travması geçirdiği tespit edilen Yıldız, önceki gece ameliyata alındı. Seda Sayan, üçünün bulunduğu fotoğrafı paylaştı ve, "Allah'ım mucizeni versin melek kalpli adam. Sadece dua istiyoruz" yazdı.

VOLKAN YILDIZ

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