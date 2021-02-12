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Haberler Yaşam Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı

’de uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı

Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı

12.2.2021

DENİZLİ merkezli 3 ilde komandoların katılımıyla jandarma tarafından yapılan operasyonda, 2'si öğretmen 50'den fazla şüpheli yakalandı. Operasyonda kendisini 'Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı' olarak tanıtan Ali A'nın da arandığı bildirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavas Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satanlara yönelik 7 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Tavas merkezli Muğla ve Erzurum'da eşzamanlı operasyona jandarma personelinin yanı sıra komandolar ile özel eğitimli narkotik köpekleri katıldı. 60'tan fazla adrese yapılan operasyonda 4 kilo 200 gram kubar esrar, 280 gram metamfetamin, 60 gram eroin, 15 gram kokain ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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