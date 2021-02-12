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Haberler Yaşam Eşini kayalıklardan iten Aysal hakim önüne çıktı

Eşini kayalıklardan iten Aysal hakim önüne çıktı

'de 2.5 yıl önce kayalıklardan düşerek ölen 7 aylık hamile eşi 'ı (32), 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu , Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya SEGBİS'le katıldı ve suçlamaları reddetti.

Eşini kayalıklardan iten Aysal hakim önüne çıktı

12.2.2021

Duruşmada, Semra Aysal'ın ölmesi halinde tek varisin kocası, Hakan Aysal'ın ölmesi halinde ise varislerinin ailesi olacak şekilde poliçe düzenlendiği ortaya çıktı. Duruşma, sanık koca Aysal'ın tutukluluk halinin devamına, 400 bin liralık ferdi kaza sigorta poliçesini düzenleyen banka görevlisinin tanık olarak dinlenmesine, çift adına 2016-2018 yılları arasında çekilen kredilerin tespitine, bankaya yapılan ödemelerin belirlenmesine ve Hakan Aysal'a bir dönem tedavi gördüğü Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden verilen raporların Adli Tıp Kurumu tarafından incelenmesine karar verilerek 6 Nisan'a ertelendi.

ERDOĞAN CANKUŞ

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