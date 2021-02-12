Eşofmanda patlayıcı fitili sigarada ateşleme kapsülü

MARDİN polisi ve MİT'in çalışması sonucu, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren terör örgütü PKK'lı 3 kişi yakalandı. Suriye uyruklu 2 teröristin yapılan üst aramasında paketteki sigaraların içinde bomba ateşlemekte kullanılan, el yapımı 11 elektrikli kapsül, giydikleri eşofman altının lastik kısmında, canlı bomba örgüt üyelerinin kullandığı saniyeli ve infilaklı 2 patlayıcı fitili ele geçirildi. Türk vatandaşı olan örgüt üyesinin üzerinde yapılan aramada ise tuzaklama, sabotaj ve bomba yapımıyla ilgili bilgilerin yer aldığı belgeler, bomba eğitimi aldıkları ve bombaların patlatma anlarında çekilmiş videoların yer aldığı dijital materyaller ele geçirildi, 3 terörist tutuklandı.



YÖNTEM DEĞİŞTİRİYORLAR



MARDİN polisi daha önce de Türkiye'ye sınırdan yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 Suriye uyruklu terör örgütü üyesini yakalamış, teröristlerden birinin ayakkabı tabanına bölmeler açarak, gizlediği yaklaşık 200 gram el yapımı plastik patlayıcı ele geçirmişti. Yapılan bu operasyonun ardından terör örgütü üyelerinin yöntem değiştirerek yurda girmeye çalıştığı bildirildi.