İkinci kaptanı öldürdü, dört denizciyi zehirledi

İzmir'den aldığı yükü İs-kenderun'a götüren M/V Ali Işık adlı kuru yük gemi-sindeki denizciler, 27 Ocak'ta Finike açıklarında balon balığı yaka-ladı. İkinci kaptan Alak ve makine yağcısı Nazmiye Alde-mir'in tuttuğu balıkları Alak, baş çarkçı Asım Cort, aşçı Şahin Yılmaz ve makine yağcıları Nazmi Aldemir ile Cüneyt Keleş yedi. Zehirlenen Alak gemide yaşamını yitirirken, diğer 4 denizci, İskenderun Devlet Has-tanesi'ne kaldırıldı ve tedavile-rinin ardından taburcu edildi.

SAKIN YİYEYİM DEMEYİN

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Vah-det Ünal, "Balon balıkların-dan uzak durulmalı. Kesin-likle zehirliler ve özellikle benekli balon balığı (Lagocep-halus Sceleratus) dediğimiz türü son derece tehlikelidir. Sularımıza 2003'te girdi. Balıkçılar bundan çok za-rar gördü. Kimse zehirli balığı yemez. Demek ki bilmiyorlardı. Balon balıklarının derisin-de, kas yapısında, iç organlarında, üreme organlarında tetrodotoksin deni-len zehir bulunuyor. Yenildiği takdirde çok hızlı öldürebi-lir" diye konuştu.