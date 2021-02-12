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Haberler Yaşam İkinci kaptanı öldürdü, dört denizciyi zehirledi

İkinci kaptanı öldürdü, dört denizciyi zehirledi

İskenderun'da kuru yük gemisinin mürettebatı, açıklarında yakaladıkları balon balığını yedi. Zehirlenen geminin ikinci kaptanı öldü, 4 denizci ise hastanelik oldu.

İkinci kaptanı öldürdü, dört denizciyi zehirledi

12.2.2021

İzmir'den aldığı yükü İs-kenderun'a götüren M/V Ali Işık adlı kuru yük gemi-sindeki denizciler, 27 Ocak'ta Finike açıklarında balon balığı yaka-ladı. İkinci kaptan Alak ve makine yağcısı Nazmiye Alde-mir'in tuttuğu balıkları Alak, baş çarkçı Asım Cort, aşçı Şahin Yılmaz ve makine yağcıları Nazmi Aldemir ile Cüneyt Keleş yedi. Zehirlenen Alak gemide yaşamını yitirirken, diğer 4 denizci, İskenderun Devlet Has-tanesi'ne kaldırıldı ve tedavile-rinin ardından taburcu edildi.

SAKIN YİYEYİM DEMEYİN

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Vah-det Ünal, "Balon balıkların-dan uzak durulmalı. Kesin-likle zehirliler ve özellikle benekli balon balığı (Lagocep-halus Sceleratus) dediğimiz türü son derece tehlikelidir. Sularımıza 2003'te girdi. Balıkçılar bundan çok za-rar gördü. Kimse zehirli balığı yemez. Demek ki bilmiyorlardı. Balon balıklarının derisin-de, kas yapısında, iç organlarında, üreme organlarında tetrodotoksin deni-len zehir bulunuyor. Yenildiği takdirde çok hızlı öldürebi-lir" diye konuştu.

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