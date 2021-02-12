Sokak ortasında kızının boğazını kesti

Jandarmanın müdahalesi cinayeti önlerken, yaralanan genç kızın hastanede yaşam savaşı verdiği öğrenildi. Olay anları kamera görüntülerine yansıdı.



EVDEN KAÇMASINA ÖFKELENDİ

OLAY, Sandıklı ilçesi İstasyon Caddesi'nde geçtiğimiz gün meydana geldi. Oktay U. ile kızı H.U. evde tartıştı. Baba Oktay U. kızına, "Senin yüzünden ruh sağlığım bozuldu" dedi. Genç kız babasının bu sözleri üzerine valizini hazırlayarak evden ayrıldı. Öfkeli baba ise mutfaktan aldığı bıçak ile kızının peşine düştü. İstasyon caddesinde kızını gören gözü dönmümş baba, kızını eve dönmeye ikna edemeyince bıçağı boğazına sapladı. Jandarmanın müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan H.U. ameliyata alınırken, eli kanlı baba çıkarıldığı mahkemede 'öldürmeye teşebbüs' suçundan cezaevine gönderildi.

İHSAN KARATAŞ