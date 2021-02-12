Yargıtay’dan aldatma davasında iki kriter

Aldatan eşin sevgilisinin, aldatılan eşe manevi tazminat ödemesi, Yargıtay Büyük Genel Kurulu oturumunda 3 oy farkla kaldırıldı. Anayasa Mahkemesi'nden sonra Yargıtay Genel Kurulu da, 'Sevgiliden manevi tazminat istenemez' kararı verdi. Ancak İzmir-li avukat Varol Turbay, evlilikteki 3. kişilere tazminat davası açılamaz mad-desindeki bir boşluğu bulup 'çiftlerin ortak konutunda aldatma gerçekleşmiş-tir' iddiasıyla 35 bin 500 liralık tazmi-nat davası açtı. Turbay "Kadın aldatma-yı eşi ile ortak konutta gerçekleştirdiği için bu tazminat davası açılabildi" dedi.



SADAKAT EŞLER ARASINDA

Halk arasında 'öteki kadın' ya da 'sevgili tazminatı' diye yıllardır tartışılan konu, içtihat kararı ile son buldu. Yeni içtihat ise üç oy farkla oluşturuldu. Kurul'un içtihat kararı yasa gibi hüküm taşıyor; daireler ve mahkemeleri bağlıyor. Bu kararla artık aldatılan eşe üçüncü kişi konumundaki 'sevgili' tazminat ödemeyecek. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi "Evlilik sırasında eşlerden biri ile evli olduğunu bilerek birlikte olan kişiden tazminat istenemez. Sadakat yükümlülüğü eşler arasındadır" açıklamasın yaptı.



ORTAK KONUTTAYSA YANDI

İzmirli avukat Varol Turbay, sevgiliye karşı tazminatın kaldırılmasının ardından, İzmir'de kocasını aldatan kadının sevgilisine 35 bin 500 liralık dava açtı ve bunu nasıl yaptığını Yeni Asır'a anlattı: "Sevgili tazminatı olarak bilinen, aldatan eşin birlikte olduğu kişiye karşı tazminat davası açılması, Büyük Genel Kurul'da kaldırıldı. Ancak bu kararla aldatan eşler ve sevgilileri tamamen tazminat yükümlülüğünden kurtulamadı. Çünkü 13 sayfalık kararın ayrıntılarında, sevgili tarafından aldatılan eşin konut dokunulmazlığı ihlal edilmişse, evliliği sona erdirmek için eş kasten ve isteyerek baştan çıkarılıp zinaya zorlanmışsa, aldatılan eşin sır alanına girilmişse, aşağılayıcı davranış ve beyanlarda bulunulmuşsa, tazminattan kaçış olmadığı belirtiliyor. Biz de İzmir'de, ilk kez bu satırlara dayanarak üçüncü kişiye tazminat davası açtık" dedi.



YÜKSEK MAHKEMEDEN BİR EMSAL KARAR DAHA ÇIKTI

BİR boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay; kendisini aldattığını öne sürdüğü kocasının iş yerini basarak, golf sopasıyla dükkanın camlarını kıran kadını kusurlu bulmadı. Eşi tarafından aldatıldığını düşünen öfkeli kadın Ş.Y, kocasına ait iş yerini basarak, golf sopasıyla camları kırdı. Bir süredir ayrı yaşadığı eşinin uzun süredir aşırı kıskançlık, uyumsuz davranış ve kavgacı kişilik sergilediğini öne süren F.Y, dükkanının camlarını kıran eşine boşanma davası açtı. Eşinin güpegündüz işyerine gelerek camları kırdığını, hakaret ve küfürlerine mesaj yoluyla da devam ettiğini iddia etti. Davalı kadın Ş.Y. ise davacının sadakatsizliği ve alkol bağımlılığı kusurlarından bahsedilerek davanın reddini istedi. Mahkeme, davacı erkeği kusurlu bularak talebini reddetti.