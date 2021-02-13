Birkaç gün önce eski eşi Okan Kurt'un corona virüsüne yakalanmasıyla evde karantinaya giren Demet Akalın'ın da testi pozitif çıktı. Haberi duyuran Akalın, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Türkücü Alişan ile sabah programı sunan şarkıcı Demet Akalın, Okan Kurt'un corona virüsüne yakalanmasıyla programa çıkamamış evinde karantinaya alınmıştı.
Pazartesi günü ekranlara geri döneceğini söyleyen Akalın'dan kötü haber geldi.
"HAFİF ATLATIYORUM"
Instagram hesabından paylaşım yapan Demet Akalın, Okan Kurt'un ardından kendisinin de testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Akalın paylaşımında "Dünkü Covid-19 testim pozitif çıktı. İyiyim ve hafif atlatıyorum galiba" dedi.
Demet Akalın koronavirüse yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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