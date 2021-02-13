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Haberler Yaşam Demet Akalın koronavirüse yakalandı

koronavirüse yakalandı

'ın eski eşi ve hayat arkadaşı , koronavirüse yakalanmıştı. Kurt ile temaslı olan Akalın'ın virüs testi de pozitif çıktı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından duyurdu.

Demet Akalın koronavirüse yakalandı

13.02.2021, 11:38

Birkaç gün önce eski eşi Okan Kurt'un corona virüsüne yakalanmasıyla evde karantinaya giren Demet Akalın'ın da testi pozitif çıktı. Haberi duyuran Akalın, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Türkücü Alişan ile sabah programı sunan şarkıcı Demet Akalın, Okan Kurt'un corona virüsüne yakalanmasıyla programa çıkamamış evinde karantinaya alınmıştı.

Pazartesi günü ekranlara geri döneceğini söyleyen Akalın'dan kötü haber geldi.

"HAFİF ATLATIYORUM"

Instagram hesabından paylaşım yapan Demet Akalın, Okan Kurt'un ardından kendisinin de testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Akalın paylaşımında "Dünkü Covid-19 testim pozitif çıktı. İyiyim ve hafif atlatıyorum galiba" dedi.

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