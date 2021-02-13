Haberler Yaşam Demet Akalın koronavirüse yakalandı

Demet Akalın koronavirüse yakalandı

Demet Akalın'ın eski eşi ve hayat arkadaşı Okan Kurt, koronavirüse yakalanmıştı. Kurt ile temaslı olan Akalın'ın virüs testi de pozitif çıktı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından duyurdu.

13.02.2021, 11:38