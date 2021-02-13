  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam MEB'den ailelere "uygunsuz içerikli video" uyarısı

MEB'den ailelere "uygunsuz içerikli video" uyarısı

(MEB), salgın hastalık ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalan çocukların internette geçirdiği zamanın arttığına dikkati çekerek, uygunsuz içerikler konusunda ebeveynlere uyarıda bulundu. Bakanlığın paylaşımında, sakıncalı olduğu düşünülen videonun, yayınlayan internet sitesine nasıl bildirilebileceğine ilişkin görsele de yer verildi.

MEB'den ailelere uygunsuz içerikli video uyarısı
AA

13.02.2021, 19:27

Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda, salgın ve kısıtlamalar nedeniyle günün büyük bölümünü evde geçiren çocukların bilgisayar kullanım sürelerinin arttığı belirtildi.

Çocukların ders dışı zamanlarda video izledikleri platformların aileler tarafından takibinin ve uygunsuz içerikleri bildirmelerinin çok önemli olduğu ifade edilen paylaşımda, sakıncalı olduğu düşünülen videonun, yayınlayan internet sitesine nasıl bildirilebileceğine ilişkin görsele de yer verildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MEB'den ailelere "uygunsuz içerikli video" uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.