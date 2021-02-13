Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda, salgın ve kısıtlamalar nedeniyle günün büyük bölümünü evde geçiren çocukların bilgisayar kullanım sürelerinin arttığı belirtildi.
Çocukların ders dışı zamanlarda video izledikleri platformların aileler tarafından takibinin ve uygunsuz içerikleri bildirmelerinin çok önemli olduğu ifade edilen paylaşımda, sakıncalı olduğu düşünülen videonun, yayınlayan internet sitesine nasıl bildirilebileceğine ilişkin görsele de yer verildi.
MEB'den ailelere "uygunsuz içerikli video" uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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