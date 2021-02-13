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Haberler Yaşam Serenay Sarıkaya o soruyu duyunca deliye döndü

o soruyu duyunca deliye döndü

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ekranlardan uzak kalan oyuncu , önceki gün 'ndaki bir kliniğinden çıkarken görüntülendi.

Serenay Sarıkaya o soruyu duyunca deliye döndü

13.02.2021, 12:21

Nişantaşı'ndaki klinikte yaklaşık bir saat kalan Serenay Sarıkaya, birkaç ay önce yine aynı klinikte görüntülenmiş ve koşar adım açıklama yapmadan otomobiline binmişti.

Geçtiğimiz aylarda silikonlarını yenilettiği iddia edilen 29 yaşındaki oyuncu, "Kontrole mi geldiniz?" sorusu üzerine açıklama yapmaktan kaçındı.

Basın mensuplarının sağlık durumu ile ilgili ısrarlı sorularına gülerek "Size ne ya!" diye karşılık veren Sarıkaya, hemen kapıya gelen cipine bindi.

Serenay, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın sosyal medyada paylaştığı görüntüleri beğendikten sonra gündem gelen 'barışma' iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

Cem Yılmaz ile görüşmediklerini ancak küs olmadıklarını ifade eden oyuncu, "Yok, kendisi de söyledi zaten. Çok normal, artık bir like'tan buraya gelmesin mevzu. Çok normal şeyler bunlar. Yetişkin insanlarız, yani görüşmüyoruz ama tabii ki küs değiliz. Normal böyle şeyleri büyütmeyelim lütfen" şeklinde konuşmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir klinikten çıkan Cem Yılmaz da muhabirlerin Serenay Sarıkaya soruları karşısında, "Yok barışmadık. Küsmedik ki barışalım" açıklamasını yapmıştı.

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