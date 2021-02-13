Haberler Yaşam Son dakika: Kurtarılan denizciler Türkiye'ye doğru yola çıktı

Son dakika: Kurtarılan denizciler Türkiye'ye doğru yola çıktı

Son dakika haberi... 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kenti açıklarında kanlı bir baskınla korsanlar tarafından kaçırılan ve daha sonra 15 Türk gemici Türkiye'ye doğru yola çıktı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda "15 denizcimizin ülkemize dönüş yolculuğu başlıyor. Ailelerinizle birlikte sizi bekliyoruz. Sağlıcakla gelin." ifadelerini kullandı.

14.02.2021, 00:06 Güncelleme Tarihi: 14.02.2021, 00:09