Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda Türk gemicilerin son durumu hakkında bilgi verdi.
Çavuşoğlu "15 denizcimizin ülkemize dönüş yolculuğu başlıyor. Ailelerinizle birlikte sizi bekliyoruz. Sağlıcakla gelin." ifadelerini kullandı..Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler Abuja Büyükelçiliğinde
NE OLMUŞTU?
Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.Türk denizciler korsanların elinden kurtarıldı! Levent Karsan: Olay siyasi değil maddi... |Video
Gemi, mürettebattan 3 kişiyle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş, baskından kurtulan 3 Türk denizci ise 30 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti. Kaçırılan 15 kişi dün serbest bırakılmıştı.
Son dakika: Kurtarılan denizciler Türkiye'ye doğru yola çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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