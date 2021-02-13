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Haberler Yaşam Son dakika: Kurtarılan denizciler Türkiye'ye doğru yola çıktı

Son dakika: Kurtarılan denizciler Türkiye'ye doğru yola çıktı

Son dakika haberi... 23 Ocak'ta 'nın  kenti açıklarında kanlı bir baskınla korsanlar tarafından kaçırılan ve daha sonra 15 Türk gemici Türkiye'ye doğru yola çıktı. Dışişleri Bakanı  yaptığı paylaşımda "15 denizcimizin ülkemize dönüş yolculuğu başlıyor. Ailelerinizle birlikte sizi bekliyoruz. Sağlıcakla gelin." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Kurtarılan denizciler Türkiye'ye doğru yola çıktı

14.02.2021, 00:06 Güncelleme Tarihi: 14.02.2021, 00:09

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda Türk gemicilerin son durumu hakkında bilgi verdi.

Çavuşoğlu "15 denizcimizin ülkemize dönüş yolculuğu başlıyor. Ailelerinizle birlikte sizi bekliyoruz. Sağlıcakla gelin." ifadelerini kullandı..

Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler Abuja Büyükelçiliğinde

NE OLMUŞTU?

Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

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Gemi, mürettebattan 3 kişiyle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş, baskından kurtulan 3 Türk denizci ise 30 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti. Kaçırılan 15 kişi dün serbest bırakılmıştı.

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