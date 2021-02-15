Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı?

Bekçilik sınavı 20 Ocak tarihinde gerçekleşti. Sınava katılan bekçi adayları merakla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Kurumun yaptığı açıklamaya göre bekçilik sınav sonuçları 15 Şubat tarihinde açıklanacak. Peki sınav sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bekçilik sınav sonuçları 15 Şubat tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarına https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecekler. Henüz sonuçlar erişime açılmadı. Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar 17 Şubat 2021 tarihi saat 17.00'a kadar aynı usullerle yapılacaktır.