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Haberler Yaşam Davut Kıranlı intihar mı etti? Müge Anlı'dan canlı yayında açıklama

intihar mı etti? 'dan canlı yayında açıklama

Atv ekranlarında canlı yayınlarla ekrana gelen ile Tatlı Sert programına katılan , eşi 'nın kendisinden yaşça küçük ile kaçtığını söylemiş ve yardım istemişti. Eş Sevgi Kıranlı ise yayına katılıp mutlu olduğunu geri dönmek istemediğini söylemişti. Tüm bu yaşananların ardından Davut Kıranlı'nın intihar ettiği iddia edildi. Peki Davut Kıranlı intihar mı etti? Müge Anlı canlı yayında açıkladı.

Davut Kıranlı intihar mı etti? Müge Anlı'dan canlı yayında açıklama

15.02.2021, 15:01

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Programa geçtiğimiz hafta katılan Davut Kıranlı eşi Sevgi Kıranlı'nın kaçtığını ve yardım istediğini söylemişti. Ancak programa katılan Sevgi Kıranlı çok mutlu olduğunu ve geri dönmek istemediğini söyledi. Bu durum üzerine Davut Kıranlı'nın intihar ettiği iddiası ortaya atıldı. Müge Anlı canlı yayında detayları açıkladı.

DAVUT KIRANLOI İNTİHAR MI ETTİ?

Kıranlı'nın intihar ettiği iddiasını Müge Anlı, canlı yayında çok sert tepki gösterdi. Araştırmacı-gazeteci Anlı, "Böyle yalan yanlış haberler yapanlar site bile diyemeyeceğim garip insanların haberlerini gördüğünüz zaman siz de onları takip etmeyi bırakın. Onlar da bu işi yapamayacaklarını anlasınlar. Herkes saçma sapan kendi kendine haber yapıyor. Davut amcanını intihar ettiğine dair haber çıkarmışlar. Zaten sıkıntıları var adamcağızın. Böyle yaparak teşvik ediyorsunuz. Zaten üzüntülü, şuan Ordu'da kızlarıyla beraber. Tek yapmamız gereken ona destek olmak. Hepimiz kendimizi onun yerine koyalım. Adamın yaşadığı bir travma var zaten. Neden üzerine gidiyorsunuz. Bir insanı daha hayata katalım" ifadelerin kullandı.

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