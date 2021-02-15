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Haberler Yaşam İşe başlayacağı gün motosikletiyle öldü

İşe başlayacağı gün motosikletiyle öldü

İşe başlayacağı gün motosikletiyle öldü

15.2.2021

Konya'nın Karapınar ilçesinde Gökhan Dinç (21) elektrikli motosikletiyle dün başlayacağı akaryakıt istasyonundaki işine gittiği sırada TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Karapınar- Ereğli kara yolu Çetmi Mezarlığı kavşağında meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda işe başlayacak Gökhan Dinç, elektrikli motosikletiyle yola çıktı. Dinç'in motosikletine kavşakta Y.D'nin (46) kullandığı 46 N 3272 plakalı TIR çarptı. TIR'ın altında kalan Dinç, olay yerinde can verdi. 2 kız kardeşi bulunan Dinç'in, 2013 yılında babasının vefat ettiği ve evin geçimini sağlamaya çalıştığı öğrenildi.

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