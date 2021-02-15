Konya'nın Karapınar ilçesinde Gökhan Dinç (21) elektrikli motosikletiyle dün başlayacağı akaryakıt istasyonundaki işine gittiği sırada TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Karapınar- Ereğli kara yolu Çetmi Mezarlığı kavşağında meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda işe başlayacak Gökhan Dinç, elektrikli motosikletiyle yola çıktı. Dinç'in motosikletine kavşakta Y.D'nin (46) kullandığı 46 N 3272 plakalı TIR çarptı. TIR'ın altında kalan Dinç, olay yerinde can verdi. 2 kız kardeşi bulunan Dinç'in, 2013 yılında babasının vefat ettiği ve evin geçimini sağlamaya çalıştığı öğrenildi.
İşe başlayacağı gün motosikletiyle öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.