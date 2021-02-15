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Haberler Yaşam Maraşlı yeni bölüm canlı izle I Maraşlı izle

yeni bölüm canlı izle I Maraşlı izle

ekranlarında yayınlanan başrollerini ve Alina Boz'un paylaştığı , ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Diziseverler tarafından tam puan alan Maraşlı dizisinde bu hafta, "Yanımda ol yeter..." sözü dikkat çekiyor. İşte izleme linki...

Maraşlı yeni bölüm canlı izle I Maraşlı izle

15.02.2021, 20:14 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021, 20:14

MARAŞLI DİZİSİNDE BU HAFTA

Savaş, Mahur'u kaçırır, zindan gibi bir odaya kapatır. Mahur'a çok kötü davranmaktadır. Mahur, ilk defa ölüme çok yaklaşmıştır. Mahur, Maraşlı'nın öldüğünü sanmaktadır. Maraşlı, Mahur'u kurtarmak için nasıl bir yol izleyecek? Savaş, Aziz'den; Mahur'un, ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenmesini istemiyorsa Maraşlı'yı öldürmesini ister. Aziz, kızını kaybetmemek için Maraşlı'yı öldürmeyi göze alacak mı? Aziz'den uzun süredir şüphe duyan Maraşlı'nın bu anlaşmadan haberi nasıl olacak? Tüm kartlarını oynayan Savaş, Ozan'ı da tehdit eder. Savaş, Ozan'a 24 saat süre verir. 24 saat sonunda Türel Ailesi'ni ve Ozan'ı hayatlarını değiştirecek bir sürpriz beklemektedir. Mahur, arkadaşı Betül'ün düzenleyeceği kermese Zeliş'i de davet eder. Bu davet Maraşlı'ya tehlikeli gelir ama Mahur'u kıramaz. Kermeste keyifli vakit geçiren Maraşlı, Mahur ve özellikle Zeliş'in mutluluğuna gölge düşer. Kermeste yaşananlar Maraşlı'yı yeni bir yol ayrımına getirecektir. Maraşlı kendini, kızını ve Mahur'u bekleyen tehlikeden nasıl kurtulacaktır?

MARAŞLI 6. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

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