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Haberler Yaşam Maraşlı yol ayrımında

Maraşlı yol ayrımında

Maraşlı yol ayrımında

15.2.2021

Maraşlı'nın bu akşam saat 20:00'de atv ekranlarında izlenebilecek bölümünde Savaş, Mahur'u kaçırır, zindan gibi bir odaya kapatır. Mahur, Maraşlı'nın öldüğünü sanmaktadır. Savaş, Aziz'den; Mahur'un, ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenmesini istemiyorsa Maraşlı'yı öldürmesini ister. Mahur, arkadaşı Betül'ün düzenleyeceği kermese Zeliş'i de davet eder. Kermeste yaşananlar Maraşlı'yı yeni bir yol ayrımına getirecektir.

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