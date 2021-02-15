Müge Anlı Atv canlı izle!

Sevgi Kıranlı ve Davut Kıranlı olayında neler yaşanıyor? 4 torun sahibi Sevgi Kıranlı'nın eşi eve dönmesini bekliyordu, ancak canlı yayına gelen Sevgi Hanım sevgilisiyle gittiğine pişman olmadığını eve dönmeyeceğini söyledi. Peki Müge Anlı canlı yayında bugün neler yaşanacak? İşte Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

5 gün önce Antalya'dan kaybolan 14 yaşındaki kız bulundu. Ailesine teslim edildi. Kayıp aşıklarla ilgili gelişmeler. Şoförü tarafından kaçırıldığı iddia edilen Sevgi Kıranlı canlı yayında. Sevgi Hanım eşini sevmediğini kızıyla beraber dövdüklerini gözlerini dayaktan şişirdiklerini eşini istemediğini söyledi. Davut Bey eşini bir kez bile el kaldırmadığını söylerken Sevgi ise Muammer'i kendisinin kaçırdığını ifade etti. Müge Anlı Sevgi Hanım'ın hamileyim diye Muammer'i kandırdığını açıkladı. Sevgi Hanım kendisini 16 yaşında bir genç kız olarak hissettiğini söyledi. Fatma Hanım yayına bağlandı. (Sevgi Hanım'ın kızı) Annesine bir şey söylemek istemediğini kendisini ve eşini kötülenmesini istemediğini elinden gelen her türlü desteği sağladığını dövülme meselesi olmadığını anne bile demek istemediğini ifade etti. Sevgi Hanım Muammer ile fındık toplarken aralarında bir şey olmaya başladıklarını daha önce böyle bir şey yaşamadıklarını açıkladı. 4 torun sahibi kadını eşi eve dönmesini bekliyordu, canlı yayına gelen Sevgi Hanım sevgilisiyle gittiğine pişman olmadığını eve dönmeyeceğini söyledi.