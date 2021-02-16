Ders zili okullarda yeniden yankılandı

TEK TEK ATEŞLERİ ÖLÇÜLDÜ

Kentte, yüz yüze eğitime başlanan okullar dezenfekte edildi. Sınıflarda düzenlemeler yapıldı. Kemalpaşa'da Vişneli İlkokulunun 18 öğrencisi de yüz yüze eğitime geçti. Maskeleri takılı olarak okula gelen öğrenciler, okul binası girişinde kurulan platformda ellerini ve ayakkabılarını dezenfekte etti. ÖĞRENCİLER okula ateşleri ölçüldükten sonra girereken, sınıfta kendi adlarının yazılı olduğu sıralara oturtuldu. Sosyal mesafe korunacak şekilde ayarlanan sınıf düzeninde çocukların arasında 1-1,5 metre olmasına özen gösterildi.



1 MART'TA ONLAR DA BASLIYOR

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "Bu hafta itibarıyla ülkemizin bütün köylerindeki öğrencilerimizi okullarına kavuşturmanın ve gülümsemelerine şahit olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu ilk adımı takip edecek diğer adımımız, 1 Mart'ta okul öncesi, özel eğitim, ilkokul ile lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için okulların kapısını açmak olacak" ifadelerini kullandı.