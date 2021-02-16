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Haberler Yaşam Ders zili okullarda yeniden yankılandı

Ders zili okullarda yeniden yankılandı

'de birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde, hıfzıssıhha kurullarının onayı doğrultusunda belirlenen yaklaşık 300 okuldaki 16 binden fazla öğrenci için yüz yüze eğitim dün sabah başladı.

Ders zili okullarda yeniden yankılandı

16.2.2021

TEK TEK ATEŞLERİ ÖLÇÜLDÜ
Kentte, yüz yüze eğitime başlanan okullar dezenfekte edildi. Sınıflarda düzenlemeler yapıldı. Kemalpaşa'da Vişneli İlkokulunun 18 öğrencisi de yüz yüze eğitime geçti. Maskeleri takılı olarak okula gelen öğrenciler, okul binası girişinde kurulan platformda ellerini ve ayakkabılarını dezenfekte etti. ÖĞRENCİLER okula ateşleri ölçüldükten sonra girereken, sınıfta kendi adlarının yazılı olduğu sıralara oturtuldu. Sosyal mesafe korunacak şekilde ayarlanan sınıf düzeninde çocukların arasında 1-1,5 metre olmasına özen gösterildi.

1 MART'TA ONLAR DA BASLIYOR
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "Bu hafta itibarıyla ülkemizin bütün köylerindeki öğrencilerimizi okullarına kavuşturmanın ve gülümsemelerine şahit olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu ilk adımı takip edecek diğer adımımız, 1 Mart'ta okul öncesi, özel eğitim, ilkokul ile lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için okulların kapısını açmak olacak" ifadelerini kullandı.

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