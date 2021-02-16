Ehliyet sınavında faciaya ramak kaldı

AYDIN'DA ehliyet almak için direksiyon sınavına giren sürücü adayının kullandığı otomobile arkadan gelen TIR çarptı. Feci kazada sürücü adayı, 2 komisyon görevlisi ve usta öğretici yaralandı. Kaza, Aydın-Muğla Karayolu otogar kavşağında meydana geldi. Ehliyet almak için sınava giren sürücü adayı B.B. idaresindeki otomobile, aynı istikamette ilerleyen tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak aydınlatma direğine çarptı. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 4 kişiyi hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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