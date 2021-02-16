Kısıtlamalara yeni formüller yolda

Yaklaşık bir yıldır tüm dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren korona virüs salgınıyla başarılı bir mücadele sergileyen Türkiye, kısıtlamalar ile ilgili yeni formüllere hazırlanıyor. Aşılar ve önümüzdeki ay havaların ısınması ile birlikte açık mekanların kullanılmaya başlanmasının, salgının hızında belli oranda düşüşlere neden olacağı planlanıyor.

MART AYI BELİRLEYİCİ OLACAK

Yeni mutant virüslerin vaka sayılarını hızla arttırması gibi olağanüstü bir neden olmaması halinde, Mart ayı ile birlikte kısıtlamaların yavaş yavaş esnetilmesi ve yeni normale doğru bir geçiş sağlanması planlanıyor. Bilim Kurulu'nun çalışmaları doğrultusunda, önümüzdeki Kabine toplantılarından birinde ele alınması beklenen formüller, kısıtlamaların kaldırılması için farklı modelleri içeriyor.



KAFE VE RESTORANLARA 45 DAKİKA KURALI

Uzun bir süredir kapalı olan kafe ve restoranların Mart ayının ortalarından itibaren belli kurallarla açılması planlanıyor. Ancak buralar maskelerin indiği ve bulaşın en fazla arttığı yerler olduğu için zamanlamanın çok iyi yapılması, kuralların da sert ve net konulması bekleniyor. Bu kapsamda, kafe ve restoranlara HES kodu ile giriş yapılabilecek. İç mekanda masa sayısının en fazla yüzde 30'u, dış mekanlarda yüzde 50'si hizmete açılacak. Bulaşın olmaması için müşterilere 45 dakika oturma sınırlaması getirilebileceği de planlar arasında.



YEREL BÖLGELER FARKLI ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLECEK

Genel kurallar yerelde de ayrıca değerlendirilecek. İl, bölge bazında kararlar alınabilecek. İllerin günlük vaka sayıları, 100 bin kişiye düşen vaka sayısı, hastane doluluk oranları, yükü ne kadar kaldırabileceğine bakılacak. Bu değerlendirme sonucunda bazı kısıtlamaların devamı, hatta daha başka sınırlamalar getirebilecek.



SOKAK KISITLAMASI ESNEYEBİLİR

MART ayından itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili de bazı iyileştirilmelerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Öncelikli olarak hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılması, hafta içi kısıtlamanın ise bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Salgının durumuna göre daha sonra bunun da kaldırılacağı belirtiliyor.



ÜNİVERSİTELER İÇİN YÖK'ÜN ANKETİ BEKLENİYOR

ÜNİVERSİTELERİN açılmasında YÖK'ün düzenlediği anketin sonuçları etkili olacak. Ancak bu konuda son kararı Sağlık Bakanlığı verecek. Vaka sayılarına göre bahar aylarında üniversitelerin hibrit modelde eğitime başlaması, yaz aylarında risk daha düşük olduğu için ağustos ayına kadar akademik yılın devam etmesi gibi formüller tartışılıyor.