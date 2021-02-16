Ögretmenler, Mart ayına kadar aşılanacak

YÜZ yüze eğitimin başlamasıyla okullara dönen öğretmenlerin bu ayın sonuna kadar ilk doz aşıları olacağı kaydedildi. Yüz yüze eğitim veren öğretmenler ön sırada olmak üzere listelerin Sağlık Bakanlığı'na iletildiğini kaydeden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı" dedi. Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, uygulanan aşı sayısının artmasıyla birlikte soru işaretlerinin azalacağını bildirdi. Bakan Koca, "Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak" dedi.