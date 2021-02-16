Samet hocanın projesine AB’den 260 bin euro hibe

İzmir'in ilk duyusal bahçesini Gaziemir'deki Anafartalar İlkokulu'na kazandıran eğitimci Samet Baskonuş, yine dev bir proje için okuluna Avrupa Birliği'nden 260 bin euro hibe kazandırdı. "Okulumuz adına harika bir haber daha" diyen Samet Baskonuş, "Türkiye, Portekiz, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Bulgaristan ortaklığı ile hazırladığımız The Arts Ring Erasmus+ KA227 projemiz kabul gördü ve 260.000 euro hibe almaya hak kazandık" dedi. 50



ÖĞRENCİ FAYDALANACAK

BU proje ile 2 yılda yaklaşık 50 öğrenciyi yurt dışına götürerek farklı kültürleri tanıtmayı hedeflediklerini söyleyen Baskonuş, "Ülkemize gelen öğrencilere de kendi kültürümüzü tanıtma fırsatımız olacak" ifadelerini kullandı. Anafartalar İlkokulu, Erasmus Programıyla Portekiz, Romanya ve Letonya üniversitelerinden gelen eğitmenlerin "Okul Öncesi Eğitimde Yeni Öğrenme Ortamları Yaratma" konulu projenin uygulama okulu olarak seçilmişti. Böylece Gaziemir'deki Anafartalar İlkokulu İzmir'in duyu bahçesine sahip ilk okulu olmayı başardı. Okulun arka bahçesi okul öncesi eğitim öğrencileri için duyusal bahçe olarak düzenleniyor. Doğal malzemelerden çocukların dokunarak, hissederek, görerek, duyarak, koklayarak öğrenecekleri öğrenme alanları yaratmak için yola çıkılan proje ile eğitime yeni bir boyut kazandırılıyor.

FATİH ŞENDİL