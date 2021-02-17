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Haberler Yaşam Bilim Kurulu üyesinden mutasyon açıklaması:

Bilim Kurulu üyesinden mutasyon açıklaması:

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, "Salgının başından itibaren tüm dünyada Kovid-19 virüsünün 5 binden fazla mutasyonu görüldü. (V1), (V2) ve (V3) varyantları şu anda öne çıktı. Yakın zamanda ABD'de de 2 yeni varyant görüldüğü bildirildi. Diğer ülkelerde olduğu gibi 'ye özgü mutasyonlar da var, ancak bu mutasyonların hepsi bir anlam taşımamaktadır yani virüsün yapısı ve fonksiyonunda değişikliğe neden olmamaktadır." açıklamasında bulundu.

Bilim Kurulu üyesinden mutasyon açıklaması:

17.02.2021, 16:19

Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ise kısıtlamalara uyulmadığında vaka sayılarının arttığını belirterek, "Tablonun tersine dönmemesi için herkesin kısıtlamalara uyması gerekiyor. Vaka sayılarında belirgin azalma olduğunda kısıtlamalar esnetilebilir. Hafta içi belirlenen saatlerde uzatmaya gidilebilir. Hafta sonu gündüzleri serbest, akşamları sokağa çıkma kısıtlaması devam edebilir. Restoranlara sıkı denetim yapılması ve HES kodu sorulması şartıyla müşteri alınabilir" şeklinde konuştu.



AŞILAMADA TÜRKİYE ÖN SIRALARDA
Türkiye'nin halk sağlığı hizmetinin çok sağlam olduğunu belirten İlhan, "Güçlü sağlık altyapımızla ve sağlık merkezlerimizin etkinliği aşılamanın da hızlı yürütülmesini sağlıyor.

Aşı yaptırmak için de birçok alternatif var. Devlet ve özel hastanelerinde, aile sağlığı merkezlerinde aşı uygulanıyor. Ayrıca gece yarısına kadar aşı yaptırabiliyorsunuz. Türkiye bu konuda birçok dünya ülkesinin önünde yer alıyor" ifadelerini kullandı.

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