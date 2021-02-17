Bilim Kurulu üyesinden mutasyon açıklaması:

Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ise kısıtlamalara uyulmadığında vaka sayılarının arttığını belirterek, "Tablonun tersine dönmemesi için herkesin kısıtlamalara uyması gerekiyor. Vaka sayılarında belirgin azalma olduğunda kısıtlamalar esnetilebilir. Hafta içi belirlenen saatlerde uzatmaya gidilebilir. Hafta sonu gündüzleri serbest, akşamları sokağa çıkma kısıtlaması devam edebilir. Restoranlara sıkı denetim yapılması ve HES kodu sorulması şartıyla müşteri alınabilir" şeklinde konuştu.





AŞILAMADA TÜRKİYE ÖN SIRALARDA

Türkiye'nin halk sağlığı hizmetinin çok sağlam olduğunu belirten İlhan, "Güçlü sağlık altyapımızla ve sağlık merkezlerimizin etkinliği aşılamanın da hızlı yürütülmesini sağlıyor.

Aşı yaptırmak için de birçok alternatif var. Devlet ve özel hastanelerinde, aile sağlığı merkezlerinde aşı uygulanıyor. Ayrıca gece yarısına kadar aşı yaptırabiliyorsunuz. Türkiye bu konuda birçok dünya ülkesinin önünde yer alıyor" ifadelerini kullandı.