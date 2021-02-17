Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)ile mücadele kapsamındaki aşı uygulamasına ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Paylaşımda, vatandaşların Kovid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonları da hastanelerden randevu alarak ücretsiz yaptırabileceği belirtilerek, "Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için 'enabiz.gov.tr', 'mhrs.gov.tr' adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz." ifadesine yer verildi.
COVID-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da hastanelerden randevu alarak ücretsiz yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için https://t.co/M6xdoGcNJm, https://t.co/1CkNJ4afIr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz. pic.twitter.com/Xi1xLi8Isb— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) February 17, 2021
Hafta sonları ve mesai saatleri dışında da Kovid-19 aşısı yaptırılabiliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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