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İlk cemre cumartesi günü havaya düşecek

Cemre düştü mü? İlk cemre nereye düşer? Sorularının cevabı mrak ediliyor. Halk kültüründe baharın habercisi olarak kabul edilen cemre, cumartesi günü havaya düşecek.

İlk cemre cumartesi günü havaya düşecek
İHA

17.02.2021, 14:28

Kış mevsiminin bitişi ve bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.

Üç tane olan cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsü ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

Orta Asya'dan Arap coğrafyasına, Çin'den Yunanistan'a pek çok kültürde, yılın neredeyse aynı günleri, cemrelerin düşerek ya da yükselerek havayı, toprağı ve suyu ısıttığı tarihler olarak kabul ediliyor.

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