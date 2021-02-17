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Haberler Yaşam Karlı yolda sedye ile hasta taşıdılar

Karlı yolda sedye ile hasta taşıdılar

Karlı yolda sedye ile hasta taşıdılar

17.2.2021

İstanbul Sultangazi'de kardan kapanan sokakta ambulansla ilerleyemeyen sağlık ekipleri yolda kaldı. Ambulans kaldığı yerden itfaiyenin kurtarıcı aracıyla çıkartılırken sağlık ekipleri, hastalandığı için evinde yardım bekleyen Sati Kılıç'ı (50) sedye yardımıyla alarak karlı yoldan çıkardı. Yaklaşık bir saat süren uğraşın ardından hasta kadın ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

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