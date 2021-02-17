Müge Anlı canlı yayında neler yaşandı? 17 Şubat Çarşamba Müge Anlı full izle

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

''Sevgi İzi'' ile iki günde üç kayıp bulundu. Aynı günde iki kayıp ailelerine kavuştu. Bir alışveriş merkezinde kaybolan genci ailesine teslim etmek üzere yola çıkıldı. 17 yaşındaki genci Esenler'deki polis merkezinden annesi teslim aldı. Sevgi İzi ile artık çok daha güvendesiniz. İran vatandaşı Marjan bulundu. Taksi beklerken esrarengiz şekilde kaçırıldı. 4 gün sonra bulunan Marjan canlı yayında. İran vatandaşı Marjan nasıl kaçırıldı? ''Biri arkamdan tuttu, sakin ol dedi'' diyen Marjan yaşadıklarını anlattı. İranlı Marjan'ın sakladığı sırrı ne? Dört gün önce İstanbul'da kaybolmuştu, dün akşam bulunan Marjan canlı yayında. Neden korkuyor? Ne saklıyor? Kaçıran kişiler neden bıraktılar? Marjan gerçekleri anlatacak mı? İkranur Tirsi cinayeti. 14 yaşındaki amca ve hala tutuklandı. İlk olarak erik yeme tartışması yaşadılar. Amca, İkranur'u neden öldürdüğünü anlattı. İkranur kıskançlık yüzünden mi öldürüldü? İki çocuk annesi Gülşen Caymaz'a ne oldu? Karaman'da 2013 yılında kaybolan Gülşen Caymaz'ın kızı annesinin valizini hazırlayıp gittiği günü unutamadığını anlattı. 8 yıldır hiçbir haber alınamayan kadın nerede?

Eskişehir'de katledilen aile ile ilgili Müge Anlı'da şok iddia!