Survıvor kim elendi? Adaya veda eden isim kim oldu?

Survivor'da adaya veda eden isim kim oldu? Survivor'dan kim elendi? soruları yoğun olarak aratırılıyor. Yarışmanın bu haftaki eleme adayları arasında Çağrı ve Doğan bulunuyordu. Peki, 16 Şubat Survivor kim elendi? İşte Survivor SMS sıralaması...

SURVIVOR KİM ELENDİ? (16 ŞUBAT)

Survivor SMS sıralamasına göre birinci olan isim Batuhan oldu. Batuhan'ın söylediği isim Hayrettin oldu.

Survivor'a bu hafta veda eden isim Hayrettin oldu.

GEÇEN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİMDİ?

Survivor Türkiye'de altıncı hafta SMS oylaması sıralaması eleme konseyinde belli olacak. Ünlüler takımı için yapılan SMS halk oylamasına göre birinci olan isimden bir eleme adayı söylemesi istenecek. Ünlülerde İsmail 3 kere birinci olmuştu. Geçen hafta ise İlayda SMS birincisi çıkmıştı.