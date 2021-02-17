  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Survıvor kim elendi? Adaya veda eden isim kim oldu?

Survıvor kim elendi? Adaya veda eden isim kim oldu?

'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. 'nın heyecanla takip edilen yarışması Survivor'da eleme adayları ve adadan elenen isim merak ediliyor. Peki 16 Şubat Salı Survivor'da kim elendi? SMS sıralaması nasıl oldu? İşte detaylar...

Survıvor kim elendi? Adaya veda eden isim kim oldu?

17.02.2021, 10:53

Survivor'da adaya veda eden isim kim oldu? Survivor'dan kim elendi? soruları yoğun olarak aratırılıyor. Yarışmanın bu haftaki eleme adayları arasında Çağrı ve Doğan bulunuyordu. Peki, 16 Şubat Survivor kim elendi? İşte Survivor SMS sıralaması...

SURVIVOR KİM ELENDİ? (16 ŞUBAT)

Survivor SMS sıralamasına göre birinci olan isim Batuhan oldu. Batuhan'ın söylediği isim Hayrettin oldu.

Survivor'a bu hafta veda eden isim Hayrettin oldu.

GEÇEN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİMDİ?

Survivor Türkiye'de altıncı hafta SMS oylaması sıralaması eleme konseyinde belli olacak. Ünlüler takımı için yapılan SMS halk oylamasına göre birinci olan isimden bir eleme adayı söylemesi istenecek. Ünlülerde İsmail 3 kere birinci olmuştu. Geçen hafta ise İlayda SMS birincisi çıkmıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Survıvor kim elendi? Adaya veda eden isim kim oldu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.